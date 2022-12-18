Можна дійти до середини річки: Дніпро знову сильно обмілів

Дніпро знову обміліло.

Мешканці Дніпра повідомляють, що в річці знову знизився рівень води. Подекуди вода відійшла від берега на 5 метрів.

Місцями води настільки мало, що здається річку можна перейти вбрід.

Цього року вода “зникала” з Дніпра двічі – влітку та в жовтні. Тоді на берег викинуло купу артефактів. На березі Монастирського острову можна було знайти все, що завгодно – від старої урни, іграшкового телефона до ікони та пам’ятної статуетки із Севастополя.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: