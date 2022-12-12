Вдвічі дорожче: скільки у магазинах Дніпра коштуе ялинка та сосна

Поки у Дніпрі тільки відкриваються вуличні ялинкові базари, штучні ялинки та сосни вже продаються в різних магазинах та на інтернет-майданчиках. Новорічні дерева тут на будь-який смак: від маленьких 50 см заввишки до величезних, зростом більше 2-х метрів. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки цього року хочуть за штучну ялинку чи сосну, і як їх обирати

Ціна сосни

Найдешевшу штучну сосну можна купити за 200 грн. Вона маленького «зросту» – всього 50 см. Виглядає досить натурально, те, що вона пластикова відразу в очі не впадає, але все ж таки, якщо роздивитись зблизька -це помітно.

Сосна «зростом» 90 см коштує 999 грн. гілочки у неї пухнасті, насиченого зеленого кольору, є варіанти з «декором» у вигляді ледь помітних білих крапочок на кінчиках голок, що імітують сніг.

Новорічне деревце з довгими голками та зростом 1,2 метра обійдеться 1,3 тис грн. Якщо хочете, щоб сосна була висотою півтора метри – потрібно віддати 2 тис грн. 1,8 метра коштуватиме 3 тис грн. 4 тис. грн попросять за сосну заввишки 2,1 метра.

Всі ці новорічні деревця виготовлені з пластмаси, полівінілхлориду та гуми. Вони зроблені в Україні. Варто зазначити, що сосна з Китаю коштуватиме в середньому на 200 грн дешевше та зовнішній вигляд в неї трохи інший.

Вартість ялинки

А ось серед дешевих ялинок найпростіша коштуватиме 450 грн. висота її 60 см. Зовні дуже схожа на натуральне деревце.

Півтораметрова ялинка коштуватиме майже 800 грн. Це одна з найдешевших моделей штучного новорічного дерева.

Прикрашена шишками та «снігом» такого ж зросту ялинка коштує вже 1,4 тис. грн.

Блакитна штучна ялина коштує 3,5 тис. грн. Її висота 180 см. Голки виглядають як справжні, м’які

На дотик і зовні дуже схожі на справжні. Аналогічна за «зростом» і зовнішнім виглядом, але із зеленими, а не блакитними голками обійдеться в 2,9 тис грн.

Все це ялинки українського виробництва. Зроблені вони із литої пластмаси. Це означає, що голки, хай навіть пластикові, з неї сипатися не будуть. Кожна гілка відлита у спеціальній формі та становить єдине ціле. Сосни зроблені іншим способом і голки з них можуть обсипатися.

Цікаво, що китайська ялинка зростом 1,2 метра коштуватиме 900 грн, що знову-таки дешевше, ніж українська, але пояснити таку ціну легко, дивлячись на її зовнішній вигляд. На справжню така ялинка не дуже схожа.

Як вибирати

Головне, щоб при купівлі новорічне дерево можна буде помацати, посмикати за «голки» та понюхати. Зробити це все потрібно для того, щоб визначити її якість. У гарної ялинки або сосни голки не повинні випадати, вона не повинна погано пахнути, бути брудною або неприємною на дотик. На гілках не повинно бути видно дроту, а саме деревце матиме сертифікат пожежної безпеки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: