У Дніпрі спроєктували торшер, який може малювати світлом

Дніпровські конструктори спроєктували торшер, який може малювати світлом. Про винахід своєї компанії розповів арт-директор “Експолайту” Микола Каблука.
Світильник виглядає як звичайний торшер, проте головна його фішка в тому, що кожен із елементів може світити незалежно від інших. Користувач може самостійно вибирати тип модуля, переміщувати його вертикально чи горизонтально, залежно від своїх потреб.
Крім цього є спеціальні фільтри, які можуть бути доповнені тіньовим трафаретом для творення ефекту природних тіней.
Якщо простими словами, то завдяки цьому торшерові можна гратися з освітленням в кімнаті, виділяти окремі предмети, а інші навпаки ховати. Таким чином, люди можуть “малювати світлом”.
Поки що торшери розмістять в одному з елітних готельних комплексів в Дубаї. Проєкт на стадії розробки, тому ціна одного такого світильника ще не відома.
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