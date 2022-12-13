У Дніпрі спроєктували торшер, який може малювати світлом

У Дніпрі розробили інноваційні світильники.

Дніпровські конструктори спроєктували торшер, який може малювати світлом. Про винахід своєї компанії розповів арт-директор “Експолайту” Микола Каблука.

Світильник виглядає як звичайний торшер, проте головна його фішка в тому, що кожен із елементів може світити незалежно від інших. Користувач може самостійно вибирати тип модуля, переміщувати його вертикально чи горизонтально, залежно від своїх потреб.

Крім цього є спеціальні фільтри, які можуть бути доповнені тіньовим трафаретом для творення ефекту природних тіней.

Якщо простими словами, то завдяки цьому торшерові можна гратися з освітленням в кімнаті, виділяти окремі предмети, а інші навпаки ховати. Таким чином, люди можуть “малювати світлом”.

Поки що торшери розмістять в одному з елітних готельних комплексів в Дубаї. Проєкт на стадії розробки, тому ціна одного такого світильника ще не відома.

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