Смертоноснее ковида: врачи предупреждают о “верблюжьем гриппе“

Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на информацию от британских врачей.
«Верблюжий грипп» получил свое название недаром. Дело в том, что этот грипп передается человеку от верблюдов при тесном контакте с этими животными. И как раз сейчас в Катаре зафиксировано уже два случая заболевания этим гриппом. Причем в обоих случаях заболевшие контактировали с верблюдами.
Опасность ситуации в том, что сейчас в Катар съехалось полмира, если не весь мир, чтобы посмотреть футбольные баталии между ведущими сборными командами мира. Поэтому, если гости чемпионата подхватят там этот недуг, то его разнесут по всем уголкам мира. И тогда разразится новая пандемия, которая может оказаться еще опаснее, чем ковид.
По сообщениям медиков, «верблюжий грипп» намного опаснее и смертоноснее, чем коронавирус. Если от «старого доброго» ковида умирает в среднем 4% заразившихся, то верблюжий грипп, в периоды его предыдущих вспышек, становился летальным для более чем трети заразившихся. Беда еще и в том, что медицина пока не нашла никакой эффективной вакцины от этого недуга.
В общем, единственное, что пока могут посоветовать врачи болельщикам, съехавшимся на чемпионат мира – не подходить близко к верблюдам, не контактировать с ними и не кататься на них. Кроме того, медики советуют своим коллегам внимательно следить за людьми, которые жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание, ибо эти симптомы могут быть проявлением ближневосточного респираторного синдрома или «верблюжьего гриппа».
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