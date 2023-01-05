Без Пушкина, Горького, Чкалова: Днепр оказался среди лидеров «памятникопада»

Особенность этой волны демонтажа состоит в том, что под раздачу попадают не только коммунистические деятели, но и представители российской культуры. Например, как сообщает “Слово і діло”, за год в Украине было демонтировано почти 30 памятников писателю Александру Пушкину.
Кроме Пушкина, в Украине было демонтировано 9 памятников писателю Максиму Горькому – в том числе и в Днепре. Также в нашем городе снесли монументы Ефиму Пушкину, Чкалову, Володе Дубинину, Александру Матросову и т.п.
Кроме того, в Одессе был демонтирован памятник императрице Екатерине II. И это только начало.
В Днепре, как и по всей Украине, и дальше будут убирать с улиц символы российской империи, советского союза и самой россии.
Напомним, ранее мы писали, что Филатов прокомментировал демонтаж памятников в Днепре: Матросов на самом деле был башкиром, а танк не принадлежит Ефиму Пушкину.
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Александра Лучка
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