Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів “пам’ятникопаду”

З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Дніпро теж опинився серед лідерів "пам’ятникопаду".

Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, як повідомляє “Слово і діло”, за рік в Україні було демонтовано майже 30 пам’ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну.

Окрім Пушкіна, в Україні було демонтовано 9 пам’ятників письменнику Максиму Горькому – зокрема і в Дніпрі. Також у нашому місті знесли монументи Юхиму Пушкіну, Чкалову, Володі Дубініну, Олександру Матросову тощо.

Крім того, в Одесі демонтували пам’ятник імператриці Катерині II. І це тільки початок.

У Дніпрі, як і по всій Україні, і далі будуть прибирати з вулиць символи російської імперії, радянського союзу та самої росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Філатов прокоментував демонтаж пам’ятників у Дніпрі: Матросов насправді був башкиром, а танк не належить Юхиму Пушкіну.

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