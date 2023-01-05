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  • Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів “пам’ятникопаду”

Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів “пам’ятникопаду”

Сьогодні 18:34
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З початку повномасштабної війни в Україні розпочалось масове знесення пам'ятників радянського періоду. Дніпро теж опинився серед лідерів "пам’ятникопаду".

Новости Днепра про Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів

Особливість цієї хвилі демонтажу у тому, що під роздачу потрапляють не тільки комуністичні діячі, а й представники російської культури. Наприклад, як повідомляє “Слово і діло”, за рік в Україні було демонтовано майже 30 пам’ятників одному лише письменнику Олександру Пушкіну.

Окрім Пушкіна, в Україні було демонтовано 9 пам’ятників письменнику Максиму Горькому – зокрема і в Дніпрі. Також у нашому місті знесли монументи Юхиму Пушкіну, Чкалову, Володі Дубініну, Олександру Матросову тощо.

Крім того, в Одесі демонтували пам’ятник імператриці Катерині II. І це тільки початок.

Новости Днепра про Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів

У Дніпрі, як і по всій Україні, і далі будуть прибирати з вулиць символи російської імперії, радянського союзу та самої росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Філатов прокоментував демонтаж пам’ятників у Дніпрі: Матросов насправді був башкиром, а танк не належить Юхиму Пушкіну. 

Новости Днепра про Без Пушкіна, Горького, Чкалова: Дніпро опинився серед лідерів Українська

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