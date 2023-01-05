Філатов про демонтаж пам’ятників у Дніпрі: Матросов насправді був башкиром, а танк не належить Юхиму Пушкіну

У Дніпрі продовжують демонтувати пам'ятники та перейменовувати вулиці, пов'язані з країною-агресоркою.

Так, вчора, 4 січня, прибрали з вулиць міста пам’ятники Юхиму Пушкіну (“Танк”) та Олександру Матросову. Раніше у Дніпрі демонтували монументи Олександру Пушкіну, Горькому, Чкалову тощо.

Містяни до цього поставилися неоднозначно: одні підтримали, а інші – почали обурюватися.

Усім їм відповів мер Дніпра Борис Філатов.

Повірте, я не воюю з пам’ятниками та історією. Я просто хочу, щоб ми всі нарешті усвідомили, що «пам’ятники» та «історія», які нам нав’язали, це – викривлена ​​реальність. Брудна метаморфоза того, що відбувалося, нічого не має спільного з правдою. Не буду тут довго міркувати про те, що «пам’ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну – це імперський наратив», а Ломоносов і якийсь зовсім незрозумілий Володя Дубінін точно не мають жодного відношення до Дніпра. Це очевидно. Просто хочу навести приклад, що генерал Юхим Пушкін (справжнє прізвище при народженні – Чушкін), про якого 99 відсотків мешканців Міста думають, що він нібито «звільняв» Дніпропетровськ, насправді не робив цього. Насправді він захищав наше Місто, коли радянське командування бездарно, всього за кілька днів, здало величезний індустріальний центр нацистам. А так званий «його танк» не має до генерала жодного відношення, бо спочатку на постаменті стояв зовсім інший танк. Легкий Т-70. А вже 1967 (!) туди затягли навіть не «легендарний Т-34», а його останню модифікацію (!!), на якій Юхим Григорович воювати вже ніяк не міг, бо загинув 1944-го (!!!).

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Олександр Матросов, що кинувся на ворожий кулемет, не народився в Катеринославі/Дніпропетровську. Насправді він був… башкиром, якого звали Шакір’ян Мухамедьянов і який, як усі безпритульні, намагався записати себе в документах росіянином, бо «бути «націоналом» – не по поняттями, та й пацани не зрозуміють».

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На жаль, вся радянсько-російська історія тієї страшної війни, яка забрала десятки мільйонів людських життів, це суцільний обман і пропаганда. Саме у цій жахливій, цинічній та всеосяжній брехні насправді й криється коріння «Можемо повторити», а не «Ніколи знову». РОЗУМІТЕ? – написав Борис Філатов.