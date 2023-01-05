Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)

Сегодня, 5 января, на улице Привокзальной в Днепре заметили курицу.
Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
Домашняя птица разгуливает по улицам города и даже что-то клюет на клумбах.
Кто именно потерял курицу – неизвестно, но если это вы, то скорее забирайте, пока никто другой этого не сделал!
Напомним, что экзотических животных на улицах Днепра встречают не в первый раз. Недавно мы писали, что в городе выгуливали пони и орла.
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