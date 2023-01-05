Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)

Наверное, кто-то купил, чтобы сэкономить на стоимости яиц!

Сегодня, 5 января, на улице Привокзальной в Днепре заметили курицу.

Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Домашняя птица разгуливает по улицам города и даже что-то клюет на клумбах.

Кто именно потерял курицу – неизвестно, но если это вы, то скорее забирайте, пока никто другой этого не сделал!

Напомним, что экзотических животных на улицах Днепра встречают не в первый раз. Недавно мы писали, что в городе выгуливали пони и орла.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: