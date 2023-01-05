Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)

Сегодня 16:44
просмотров

Наверное, кто-то купил, чтобы сэкономить на стоимости яиц!

Новости Днепра про Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)

Сегодня, 5 января, на улице Привокзальной в Днепре заметили курицу.

Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Домашняя птица разгуливает по улицам города и даже что-то клюет на клумбах.

Кто именно потерял курицу – неизвестно, но если это вы, то скорее забирайте, пока никто другой этого не сделал!

Напомним, что экзотических животных на улицах Днепра встречают не в первый раз. Недавно мы писали, что в городе выгуливали пони и орла.

Читайте также:

 

 

Новости Днепра про Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:18
    «Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов

     В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине…

    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 16:05
    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

    На фронте погибли отец с сыном.

    На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре

    Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много…

    В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:24
    В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО)

    В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из…

    Последние новости

    «Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов
    «Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов

     В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине хотят ввести новые сроки уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, на дороги возвращаются «фантомы» и меняется стоимость регистрации машины. Журналисты dnepr.info собрали все нововведения в единую подборку.

    Сегодня 17:18
    0
    просмотров
    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины
    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

    На фронте погибли отец с сыном.

    Сегодня 16:05
    просмотров
    Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине
    Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

    В Днепропетровской области 8-летняя девочка почти сутки провела сама в незнакомом селе.

    Сегодня 15:20
    просмотров
    На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре
    На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре

    Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много снега, но климат меняется и сейчас несмотря на зимний месяц в городе плюсовая температура и идет дождь. Нынешние школьники и студенты просто гуляют по городу, посещают катки и торговые центры…

    Сегодня 14:55
    просмотров
    В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО)
    В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО)

    В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из "Аватара".

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Танцевальная группа из Днепра покорила США своим неоновым шоу на America’s Got Talent (ВИДЕО)
    Танцевальная группа из Днепра покорила США своим неоновым шоу на America’s Got Talent (ВИДЕО)

    Танцевальный коллектив из Днепра покорил шоу талантов в США.

    Сегодня 13:40
    просмотров
    Резко похолодает до -13: на Днепр и область движуться морозы
    Резко похолодает до -13: на Днепр и область движуться морозы

    На Днепр движуться морозы.

    Сегодня 13:02
    просмотров
    ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)
    ТОП-5 самых дешевых домов на продажу в пригороде Днепра (ФОТО)

    Дом в пригороде Днепра может быть выгоднее квартиры или дома в самом городе по нескольким причинам: более чистый воздух, рядом есть небольшое озеро или река, для любителей-садоводов есть огромное поле для деятельности. К тому же, дом неподалеку Днепра дешевле купить,…

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров
    В Днепре планируют на месяц сузить тротуар на проспекте Хмельницкого
    В Днепре планируют на месяц сузить тротуар на проспекте Хмельницкого

    Важная информация!

    Сегодня 11:58
    0
    просмотров
    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно
    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно

    «Днепр-1» приобрел Евгения Пасича у ровенского «Вереса»

    Сегодня 11:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх