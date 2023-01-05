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  • Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

Сегодня 16:05
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На фронте погибли отец с сыном.

Новости Днепра про Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

О печальном известии сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Петр Пидкевич погиб 1 января, выполняя боевое задание под Бахмутом. Известно, что несколько месяцев назад на войне получил смертельное ранение его сын Андрей, который с самого начала присоединился к рядам ВСУ и освобождал Херсонщину.

Отец и сын отдали свою жизнь ради Украины. Мы не имеем права забыть их имена, – написал городской голова.

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Новости Днепра про Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из ДнепропетровщиныРусский

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