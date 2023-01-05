Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

Отец и сын отдали свою жизнь ради Украины. Мы не имеем права забыть их имена, – написал городской голова.

Петр Пидкевич погиб 1 января, выполняя боевое задание под Бахмутом. Известно, что несколько месяцев назад на войне получил смертельное ранение его сын Андрей, который с самого начала присоединился к рядам ВСУ и освобождал Херсонщину.

В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из…

Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много…

В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине…

«Фантомы», лишение прав и стоимость регистрации машины: нововведения 2023 года для автомобилистов В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине хотят ввести новые сроки уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, на дороги возвращаются «фантомы» и меняется стоимость регистрации машины. Журналисты dnepr.info собрали все нововведения в единую подборку. 0 просмотров

На лыжах по реке и вылет на санках в балку: как раньше зимой развлекались в Днепре Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много снега, но климат меняется и сейчас несмотря на зимний месяц в городе плюсовая температура и идет дождь. Нынешние школьники и студенты просто гуляют по городу, посещают катки и торговые центры… просмотров

В центре Днепра появилось дерево из «Аватара» (ФОТО) В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из "Аватара". просмотров