Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

О печальном известии сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
Петр Пидкевич погиб 1 января, выполняя боевое задание под Бахмутом. Известно, что несколько месяцев назад на войне получил смертельное ранение его сын Андрей, который с самого начала присоединился к рядам ВСУ и освобождал Херсонщину.
Отец и сын отдали свою жизнь ради Украины. Мы не имеем права забыть их имена, – написал городской голова.
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