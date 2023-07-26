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  • Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеров

Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеров

Сегодня 10:28
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В Днепре спасали 33-летнего Ивана Дзюбу, который сумел пережить русский плен и вернулся домой без ног и пальца.

Новости Днепра про Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеров

Историю воина рассказали в первом медицинском объединении Львова.

Иван Дзюба родом из Хмельницкой области. В мирное время работал в Киеве на предприятии, но с началом полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ и служил разведчиком. Попал в сам ад – сначала в Бахмут, а затем Соледар. Во время первого боевого выхода на новом месте его с собратьями засекли россияне.

Бойцы накрыли артиллерией и отрезали пути выхода. В течение недели разведчикам удавалось скрываться от россиян в лесополосе. За это время закончились запасы воды, так что пришлось есть снег.

На восьмой день разведчики рискнули выйти из засады, но попали на вагнеровцев. Одного из трех украинских разведчиков россияне расстреляли. Двух – забрали в плен.

Иван был среди двух, кому удалось выжить. Однако в плену его сразу же начали пытать. Мужчину били током, из-за чего мизинец на правой руке фактически сгорел. Лупашили по ногам и держали в холоде. Поэтому конечности начали отмирать.

В местной больнице Ивану мужчине отрезали ноги. За ним ухаживал пленный украинский медик. Через 13 дней разведчика удалось освободить из плена. Домой он поехал без двух ног и мизинца на руке.

Новости Днепра про Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеров

Сначала Ивана лечили в Днепре, а затем в Киеве. Сейчас мужчина проходит реабилитацию во Львове.

Благодаря ежедневным занятиям Иван уже ходит без костылей и даже старается помогать другим пациентам, пока ездящим в кресле.

В будущем Иван надеется вернуться к Силам обороны.

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Новости Днепра про Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеровУкраїнська Новости Днепра про Без ног и пальца: в Днепре спасали 33-летнего разведчика, выжившего в плену у вагнеровРусский

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