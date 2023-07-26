Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівні

Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівні

Сьогодні 10:28
просмотров

У Дніпрі рятували 33-річного Івана Дзюбу, який зумів пережити російську катівню та повернувся додому без ніг та пальця.

Новости Днепра про Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівні

Історію воїна розповіли в першому медичному об’єднанні Львова. 

Іван Дзюба родом з Хмельниччини. У мирний час працював в Києві на підприємстві, але з початком повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ та служив розвідником. Потрапив у саме пекло – спочатку до Бахмута, а потім Соледару. Під час першого бойового виходу його з побратимами засікли росіяни.

Бійців накрили артилерією та відрізали шляхи виходу. Протягом тижня розвідникам вдавалося переховуватися від росіян в лісосмузі. За цей час закінчилися запаси води, тож довелося їсти сніг. 

На восьмий день розвідники ризикнули вийти із засідки, але потрапили на вагнерівців. Одного з трьох українських розвідників росіяни розстріляли. Двох — забрали в полон.

Іван був серед тих двох, кому вдалося вижити. Проте у полоні його відразу ж почали катувати. Його били струмом, через що мізинець на правій руці фактично згорів. Лупасили по ногах та тримали в холоді. Через це кінцівки почали відмирати. 

У місцевій лікарні Іванові чоловіку відрізали ноги. За ним доглядав полонений український медик. Через 13 днів розвідника вдалося витягнути з полону. Додому він поїхав без двох ніг та мізинця на руці.

Новости Днепра про Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівні

Спочатку Івана лікували в Дніпрі, а потім у Києві. Наразі чоловік проходить реабілітації у Львові.

Завдяки щоденним заняттям Іван вже ходить без милиць та навіть старається допомагати іншим пацієнтам, які поки що їздять в кріслі. 

У майбутньому Іван сподівається повернутися до Сил оборони.

Читайте також:

Новости Днепра про Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Учора, 25 липня, на вулиці Медовій у Кривому Розі горів…

“Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових: місця будуть завжди
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
“Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових: місця будуть завжди

"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для користування військовослужбовцями, які їдуть у…

Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Підготуйтеся!

Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона
Новини Дніпра
Вчора 22:00
Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона

У Дніпровському районі на камеру зазняли павука-хамелеона, який здатний схопити…

Наверх