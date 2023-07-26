Без ніг та пальця: у Дніпрі рятували 33-річного розвідника, який вижив у вагнерівській катівні

У Дніпрі рятували 33-річного Івана Дзюбу, який зумів пережити російську катівню та повернувся додому без ніг та пальця.

Історію воїна розповіли в першому медичному об’єднанні Львова.

Іван Дзюба родом з Хмельниччини. У мирний час працював в Києві на підприємстві, але з початком повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ та служив розвідником. Потрапив у саме пекло – спочатку до Бахмута, а потім Соледару. Під час першого бойового виходу його з побратимами засікли росіяни.

Бійців накрили артилерією та відрізали шляхи виходу. Протягом тижня розвідникам вдавалося переховуватися від росіян в лісосмузі. За цей час закінчилися запаси води, тож довелося їсти сніг.

На восьмий день розвідники ризикнули вийти із засідки, але потрапили на вагнерівців. Одного з трьох українських розвідників росіяни розстріляли. Двох — забрали в полон.

Іван був серед тих двох, кому вдалося вижити. Проте у полоні його відразу ж почали катувати. Його били струмом, через що мізинець на правій руці фактично згорів. Лупасили по ногах та тримали в холоді. Через це кінцівки почали відмирати.

У місцевій лікарні Іванові чоловіку відрізали ноги. За ним доглядав полонений український медик. Через 13 днів розвідника вдалося витягнути з полону. Додому він поїхав без двох ніг та мізинця на руці.

Спочатку Івана лікували в Дніпрі, а потім у Києві. Наразі чоловік проходить реабілітації у Львові.

Завдяки щоденним заняттям Іван вже ходить без милиць та навіть старається допомагати іншим пацієнтам, які поки що їздять в кріслі.

У майбутньому Іван сподівається повернутися до Сил оборони.

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