Бавовна на Крымском мосту: что известно в настоящее время и что говорят в СБУ и ГУР

В результате взрывов разрушен один пролет Крымского моста.

Утром 17 июля появилось сообщение о взрывах на Крымском мосту. Позже российские пропагандистские СМИ начали писать о чрезвычайной ситуации и раненых.

Взрыв слышали где-то в 4 утра. В 4:20 так называемый премьер Крыма Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края.

Если верить российским телеграм-каналам, то в результате взрыва погибли 2 человека, еще один пострадал. В сети публиковали видео первых минут после атаки, где видно изуродованные машины и раненых людей. Однако более официальных подтверждений этому нет.

Несколько украинских изданий со ссылкой на собственные источники в СБУ утверждают, что к атаке причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. В частности, УП сообщает, что мост разрушили с помощью надводных дронов.

Отмечается, что пробраться туда было тяжело, но атака была успешной.

Спикер ГУР Юсов в комментарии Суспільному заявил, что ГУР пока не комментирует события на Крымском мосту.

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя», — пояснил он.

В телеграм-канале СБУ иронически прокомментировали утренние события и отметили, что мост «ушел поспать». В то же время в СБУ официально ни подтвердили, ни опровергли свою причастность к взрывам на Крымском мосту.

Единственный публичный официальный комментарий по взрывам на Крымском мосту предоставила спикер ОК “Юг” Наталья Гуменюк. Она утверждает, что это может быть провокация россиян и попытка отказаться от продления зерновой сделки, срок которой истекает сегодня.

«При таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации «зернового соглашения» создание подобных провокаций является типичным способом решения вопросов страны-агрессора», — отметила она.

Как бы там ни было, но разрушенный Крымский мост это красиво.

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