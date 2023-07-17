Бавовна на Кримському мосту: що відомо на цей час та що кажуть в СБУ та ГУР

Внаслідок вибухів зруйновано один проліт Кримського моста.

Зранку 17 липня з’явилися повідомлення про вибухи на Кримському мосту. Пізніше російські пропагандистські ЗМІ почали писати про надзвичайну ситуацію та поранених.

Вибух чули десь о 4 ранку. О 4:20 так званий прем’єр Криму Аксьонов заявив, що на Кримському мосту сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

Якщо вірити російським телеграм-каналам, то внаслідок вибуху загинуло 2 людини, ще одна постраждала. У мережі ширили відео перших хвилин після атаки, де видно понівечені машини та травмованих. Проте більш офіційних підтверджень цьому наразі немає.

Низка українських видань з посиланням на власні джерела в СБУ стверджує, що до атаки причетні СБУ та Військово-морські сили України. Зокрема, УП повідомляє, що міст зруйнували за допомогою надводних дронів.

Зазначається, що пробратися туди було важко, але атака була успішною.

Речник ГУР Юсов у коментарі Суспільному заявив, що ГУР наразі не коментує події на Кримському мосту.

“Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва”, – пояснив він.

У телеграм-каналі СБУ іронічно прокоментували вранішні події та зазначили, що міст “пішов поспати”. Водночас в СБУ наразі офіційно ні підтвердили, ні спростували свою причетність до вибухів на Кримському мосту.

Єдиний публічний офіційний коментар щодо вибухів на Кримському мосту надала речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк. Вона стверджує, що це може бути провокація росіян та спроба відмовитися від продовження зернової угоди, термін якої закінчується сьогодні.

“При такому зосередженні корабельного угруповання у даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації “зернової угоди” створення подібних провокацій є типовим способом вирішення питань країни-агресора”, — зазначила вона.

Хай там як, але зруйнований Кримський міст це красиво.

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