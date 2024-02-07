Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Россияне снова подняли в воздух стратегическую авиацию, в том числе самолеты Ту-95МС и Ту-22М3. Зафиксированы пуски крылатых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах и призвали не игнорировать опасность.

В Министерстве внутренних дел также предупредили об опасности.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО, – говорится в сообщении.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах до отбоя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: