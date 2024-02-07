Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Россияне снова подняли в воздух стратегическую авиацию, в том числе самолеты Ту-95МС и Ту-22М3. Зафиксированы пуски крылатых ракет.
Об этом сообщили в Воздушных силах и призвали не игнорировать опасность.
В Министерстве внутренних дел также предупредили об опасности.
Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО, – говорится в сообщении.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах до отбоя!
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