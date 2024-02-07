Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

Росіяни знову підняли у повітря стратегічну авіацію, зокрема літаки Ту-95МС та Ту-22М3. Зафіксовані пуски крилатих ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах та закликали не ігнорувати небезпеку.
У Міністерстві внутрішніх справ також попередили про небезпеку.
Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО, – йдеться у повідомленні.
Будь ласка, будьте у безпечних місцях до відбою!
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