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  • Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

Сьогодні 06:51
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Ранок почався не з кави, а з масштабної повітряної тривоги!

Новости Днепра про Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

Росіяни знову підняли у повітря стратегічну авіацію, зокрема літаки Ту-95МС та Ту-22М3. Зафіксовані пуски крилатих ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах та закликали не ігнорувати небезпеку.

Новости Днепра про Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

У Міністерстві внутрішніх справ також попередили про небезпеку.

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогу

Будь ласка, будьте у безпечних місцях до відбою!

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Новости Днепра про Авіація ворога у повітрі, є пуски ракет: мешканців Дніпра та області закликали не ігнорувати тривогуУкраїнська

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