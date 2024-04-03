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Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

Сегодня, 3 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20, 22, 24, 26;
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Независимости (Титова): 16, 18-Б, 20, 22, 24, 28, 30;
  • ул. Даниила Нечая: 17, 21, 23, 25 (добавилась).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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