Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 3 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

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