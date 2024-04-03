Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

Сегодня, 3 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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