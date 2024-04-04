Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов

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Сегодня, 4 апреля, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 17;

ул. Энергетическая: 10;

пер. Новокрымский; 1-5, 7;

ул. Независимости (Титова): 8, 14, 18, 22-А, 24, 30, 32.

А с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:

ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;

ул. Матросская: 20-26 (четные);

ул. Молодежная: 3, 5-8, 10.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 мая.

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