Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов

Сегодня, 4 апреля, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 мая.
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