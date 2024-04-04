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Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часов

Сегодня, 4 апреля, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 17;
  • ул. Энергетическая: 10;
  • пер. Новокрымский; 1-5, 7;
  • ул. Независимости (Титова): 8, 14, 18, 22-А, 24, 30, 32.

А с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в таких домах:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20-26 (четные);
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 мая.

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Новости Днепра про Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часовУкраїнська Новости Днепра про Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет на 12 часовРусский

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