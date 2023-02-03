5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

«За разные суммы взяток он «предлагал» мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. В частности, Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов из призывника», — говорится в сообщении СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР и СБУ.

Днепр меняется не только в архитектурном плане, но и «дорожном».…

В Днепре «утеплили» мурал на «китайской стене» (ФОТО) Летом 2017 года в Днепре прошел фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro, в рамках которого художники из Мариуполя, Одессы, Львова и Киева нарисовали муралы на многоэтажках города. 1 просмотров

Рельсы посреди дороги: как раньше выглядела улица Шевченко в Днепре (ФОТО) Днепр меняется не только в архитектурном плане, но и «дорожном». Ранее по городу работало гораздо больше трамвайных маршрутов, чем сейчас. Рельсы проходили практически по каждой крупной улице в центре города. Одна из линий проходила по нынешней улице Шевченко, мимо Троицкой… просмотров

Суд конфисковал титановый карьер на Днепропетровщине, принадлежащий российскому миллиардеру Сегодня состоялось заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором судьи все же конфисковали Демуринский ГОК, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. просмотров

Мэр Днепра назвал новую сумму компенсации жильцам разрушенного дома на Победе Городской голова Днепра озвучил предварительную сумму компенсации, которую получат жители дома на Победе, в которую 14 января попала ракета. просмотров

Машина рикши и с мультгероями на кузове: ТОП-5 самых необычных автомобилей, которые ездят по Днепру (ФОТО) Каждый день на дороги Днепра выезжает несколько сотен автомобилей. Все они внешне «оформлены» практически одинаково: в спокойной цветовой гамме, чаще темных или серых оттенков, да и выглядят они вполне привычной формы: седаны, хетчбеки, универсалы или купе. Но есть и такие… 0 просмотров