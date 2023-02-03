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  • 5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников

5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников

Сегодня 18:45
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Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. Одному з топ-посадовців комісії вже оголосили підозру.

Новости Днепра про 5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников

Об этом сообщает пресс-служба ДБР и СБУ.

Речь идет о заместителе начальника Центральной ВЛК Минобороны.
 
Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста.
 
«За разные суммы взяток он «предлагал» мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. В частности, Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов из призывника», — говорится в сообщении СБУ.
 
Правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
 
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.
 
Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.


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Новости Днепра про 5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказниковУкраїнська Новости Днепра про 5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказниковРусский

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