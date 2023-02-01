Знеструмлюватимуть дистанційно: у Дніпрі світло відключатимуть в будинках, де воно є завжди

У Дніпрі в будинках ОСББ/ЖБК, де не відключали світло, встановлюють систему дистанційного знеструмлення

Проте поки що це стосується тільки тих ОСББ/ЖБК, які самі зголосилися протестувати нову систему.

Як повідомили в міськраді, в Дніпрі запустили пілотний проєкт щодо дистанційного знеструмлення будинків. Йдеться про “щасливчиків”, які підключені до ліній, де заживлена критична інфраструктура.

Щоб уникнути перевантажень ліній чи аварійних ситуацій, голови ОСББ чи ЖБК зголосилися самостійно вимикати світло в таких будинках.

Для цього міська влада розробила пілотний проєкт — механізм, який дозволяє дистанційно через застосунок у телефоні визначати час вимкнення того чи іншого будинку під час стрибків напруги, аварійних ситуацій тощо.

Зазначається, що міськрада може допомогти встановити такі системи і в інших будинках

Проведемо відповідне обстеження і встановимо дистанційну систему управління електропостачанням у будинку. Встановлюється спеціальний контактор і до нього під’єднуються різні модулі управління», — розповів начальник відділу організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець.

Встановити цю систему вже зголосилися кілька десятків будинків ОСББ/ЖБК.

В будь-якому разі, якщо такі будинки, які підключені до такої ж мережі, що й критична інфраструктура, багато споживають електроенергії і йде перенавантаження, рано чи пізно енергопостачальна компанія їх переключить.

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