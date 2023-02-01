У Дніпрі з 1 лютого змінилася абонплата за воду: подробиці

У Дніпрі з 1 лютого змінились тарифи за абонентське обслуговування.

Йдеться про абонплату за воду.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Отже, з 1 лютого тариф за абонентське обслуговування буде таким:

У КП також зазначили, що тариф за водопостачання та водовідведення не змінився та становить:

водопостачання (з ПДВ) – 18,16 грн,

водовідведення (з ПДВ) – 13,20 грн.

Нагадаємо, плата за абонентське обслуговування – це щомісячний фіксований платіж, який є однією із складових частин оплати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги та який споживач повинен сплачувати незалежно від обсягу спожитих послуг.

Раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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