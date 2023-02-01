У Дніпрі з 1 лютого змінилася абонплата за воду: подробиці

Йдеться про абонплату за воду.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Отже, з 1 лютого тариф за абонентське обслуговування буде таким:
У КП також зазначили, що тариф за водопостачання та водовідведення не змінився та становить:
Нагадаємо, плата за абонентське обслуговування – це щомісячний фіксований платіж, який є однією із складових частин оплати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги та який споживач повинен сплачувати незалежно від обсягу спожитих послуг.
Раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.
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