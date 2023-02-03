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5 тисяч доларів з призовника: керівництво Центральної ВЛК спіймали на одержанні хабарів від ухилянтів

Сьогодні 18:45
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Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. Одному з топ-посадовців комісії вже оголосили підозру.

Новости Днепра про 5 тисяч доларів з призовника: керівництво Центральної ВЛК спіймали на одержанні хабарів від ухилянтів

Про це повідомляє прес-служба ДБР і СБУ.

Мова йде про заступника начальника Центральної ВЛК Міноборони.

Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку.

“За різні суми хабарів він “пропонував” чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Зокрема, Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника”, – йдеться в повідомленні СБУ.

Встановлено, що за цю суму чиновник обіцяв видати чоловіку за довідку про непридатність до військової служби з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронцям вдалося спіймати чиновника на хабарі на робочому місті під час отримання першої частини хабаря в розмірі 2,5 тисяч доларів.

Також силовики провели обшуки за місцем роботи та вдома у фігуранта, де було виявлено великі суми готівки у різній валюті. Загалом сума вилучених коштів складає понад 5 млн гривень.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Новости Днепра про 5 тисяч доларів з призовника: керівництво Центральної ВЛК спіймали на одержанні хабарів від ухилянтівУкраїнська

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