У лікарні з 20 січня: у Дніпрі шукають родичів літної жінки, в якої проблеми з пам’яттю

20 січня в одну із лікарень Дніпра швидка доставила літню жінку. Медики забрали її із зупинки біля вокзалу. Вона не могла згадати, де живе.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Наразі жінка в лікарні. Вона говорить, що її звати Ольга, та більш нічого не каже. Документів при ній не було. Пам’ятає, що в неї в місті є родичі.
Тому правоохоронці розшукують рідних пенсіонерки.
Прикмети: на вигляд приблизно 70 років, середньої статури.
Одягнута: темне пальто, зелена шапка.
Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю.
Якщо ви впізнали жінку на фотографії, будь ласка, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.
Важлива будь-яка інформація!
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