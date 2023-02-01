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  • У лікарні з 20 січня: у Дніпрі шукають родичів літної жінки, в якої проблеми з пам’яттю

У лікарні з 20 січня: у Дніпрі шукають родичів літної жінки, в якої проблеми з пам’яттю

Сьогодні 17:54
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У лікарні з 20 січня: у Дніпрі шукають родичів літної жінки, в якої проблеми з пам'яттю

20 січня в одну із лікарень Дніпра швидка доставила літню жінку. Медики забрали її із зупинки біля вокзалу. Вона не могла згадати, де живе.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Наразі жінка в лікарні. Вона говорить, що її звати Ольга, та більш нічого не каже. Документів при ній не було. Пам’ятає, що в неї в місті є родичі.

Тому правоохоронці розшукують рідних пенсіонерки.

Прикмети: на вигляд приблизно 70 років, середньої статури.

Одягнута: темне пальто, зелена шапка.

Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю.

Якщо ви впізнали жінку на фотографії, будь ласка, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У лікарні з 20 січня: у Дніпрі шукають родичів літної жінки, в якої проблеми з пам'яттюУкраїнська

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