«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор

К сожалению, эта атака унесла жизни 6 человек, более 80 получили ранения.
Пока вся Днепропетровщина в трауре, мошенники запускают фейковые сборы, чтобы нажиться на чужом горе.
Так, вчера сетью разлетелось сообщение о «сборе на помощь 22-летней маме из Кривого Рога Елене Мельниченко, пострадавшей от российской ракеты».
Об этом сообщила Любовь Лукашук.
Мне переслали этот призыв несколько знакомых, поэтому я задонатила, а также разместила этот пост у себя на странице и, вместе со всеми, кто согласился помочь, стала жертвой мошенников, – написала она.
Как позже оказалось, этот сбор объявили и распространяли мошенники.
Ко мне обратились многие с просьбой проверить информацию. И действительно, оказалось, что ЭТО ФЕЙК! Злоумышленники вводят нас в заблуждение и наживаются на нашем милосердии! – добавила Любовь.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по данному факту.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге сообщили о подозрении мужчине, устроившему взрыв во…
Теперь 19-летний парень может попасть за решетку на 10 лет.
В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты,…
Изъятое направили на экспертизу.
Во Львов из Днепра назначили дополнительные поезда.
В Кривом Роге сообщили о подозрении мужчине, устроившему взрыв во дворе частного дома.
Август – традиционный сезон бахчевых – арбузов и дынь. В этом году на прилавках их больше, чем в прошлом – везут с Одесской области и даже других стран, но цены «кусаются».
Вчера, 3 августа, на улице Сечевых Стрельцов возле бара Old Pal произошла драка, в результате которой пострадал патрульный.
Начальник колонии в Днепропетровской области за вознаграждение обещал выпустить на свободу заключенного.
Теперь 19-летний парень может попасть за решетку на 10 лет.
Кашу из поселка Карнауховка внесли в список элементов нематериального культурного наследия Украины.
В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.
В Днепре спасатели тушили горящий в гараже автомобиль.
В середине 1970-х годов в Днепре массово строили фонтаны – увидеть чаши с водой можно было как в центре города, так и во дворах обычных многоквартирных домов. Со временем вода в них подаваться перестала, большинство фонтанов перестало работать и сейчас…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!