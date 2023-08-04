«22-летней маме из Кривого Рога нужна помощь»: мошенники запустили в соцсетях фейковый сбор

В понедельник, 31 июля, россияне ударили по Кривому Рогу ракетами "Искандер". Они попали в жилой дом и учебное заведение.

К сожалению, эта атака унесла жизни 6 человек, более 80 получили ранения.

Пока вся Днепропетровщина в трауре, мошенники запускают фейковые сборы, чтобы нажиться на чужом горе.

Так, вчера сетью разлетелось сообщение о «сборе на помощь 22-летней маме из Кривого Рога Елене Мельниченко, пострадавшей от российской ракеты».

Об этом сообщила Любовь Лукашук.

Мне переслали этот призыв несколько знакомых, поэтому я задонатила, а также разместила этот пост у себя на странице и, вместе со всеми, кто согласился помочь, стала жертвой мошенников, – написала она.

Как позже оказалось, этот сбор объявили и распространяли мошенники.

Ко мне обратились многие с просьбой проверить информацию. И действительно, оказалось, что ЭТО ФЕЙК! Злоумышленники вводят нас в заблуждение и наживаются на нашем милосердии! – добавила Любовь.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по данному факту.

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