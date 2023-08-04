“22-річній мамі з Кривого Рогу потрібна допомога”: шахраї запустили у соцмережах фейкових збір

У понеділок, 31 липня, росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами "Іскандер". Вони влучили у житловий будинок та навчальний заклад.

На жаль, ця атака забрала життя 6 людей, більше 80 отримали поранення.

Поки уся Дніпропетровщина у жалобі, шахраї запускають фейкові збори, щоб нажитися на чужому горі.

Так, вчора мережею розлетілося повідомлення про “збір на допомогу 22-річній мамі з Кривого Рогу Олені Мельниченко, яка постраждала від російської ракети”.

Про це повідомила Любов Лукашук.

Мені переслали цей заклик кілька знайомих, тож я задонатила, а також розмістила цей пост у себе на сторінці і, разом з усіма, хто зголосився допомогти, стала жертвою шахраїв, – написала вона.

Як пізніше виявилося, цей збір оголосили та поширювали шахраї.

До мене звернулось багато людей із проханням перевірити інформацію. І, дійсно, виявилось, що ЦЕ ФЕЙК! Зловмисники вводять нас в оману та наживаються на нашій милосердності! – додала Любов.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.

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