“22-річній мамі з Кривого Рогу потрібна допомога”: шахраї запустили у соцмережах фейкових збір

На жаль, ця атака забрала життя 6 людей, більше 80 отримали поранення.
Поки уся Дніпропетровщина у жалобі, шахраї запускають фейкові збори, щоб нажитися на чужому горі.
Так, вчора мережею розлетілося повідомлення про “збір на допомогу 22-річній мамі з Кривого Рогу Олені Мельниченко, яка постраждала від російської ракети”.
Про це повідомила Любов Лукашук.
Мені переслали цей заклик кілька знайомих, тож я задонатила, а також розмістила цей пост у себе на сторінці і, разом з усіма, хто зголосився допомогти, стала жертвою шахраїв, – написала вона.
Як пізніше виявилося, цей збір оголосили та поширювали шахраї.
До мене звернулось багато людей із проханням перевірити інформацію. І, дійсно, виявилось, що ЦЕ ФЕЙК! Зловмисники вводять нас в оману та наживаються на нашій милосердності! – додала Любов.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.
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