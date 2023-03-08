10 тыс. долларов за справку: в Днепре задержали женщину, которая помогала мужчинам выехать за границу

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
6 марта следователи провели санкционированный судом обыск по месту жительства и работы фигурантки. Полицейские изъяли флеш-накопители, компьютерную технику, деньги в сумме 80 тысяч гривен, а также документацию для выезда за границу.
Установлено, что подозреваемая требовала предоплату за содействие в изготовлении поддельных документов, с которыми мужчины призывного возраста могли пересечь государственную границу Украины. После получения заказчиком медицинской справки ей платили остальные средства.
Женщину задержали. 7 марта ей вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.
Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.
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