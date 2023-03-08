10 тис. доларів за довідку: у Дніпрі затримали жінку, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
6 березня слідчі провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання та роботи фігурантки. Поліцейські вилучили флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, гроші у сумі 80 тисяч гривень, а також документацію для виїзду осіб за кордон.
Встановлено, що підозрювана вимагала передоплату за сприяння у виготовленні підроблених документів, з якими чоловіки призовного віку могли перетнути державний кордон України. Після отримання замовником медичної довідки, їй сплачували решту коштів.
Жінку затримали. 7 березня їй вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває.
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Александра Лучка
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