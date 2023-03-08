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Завод у Кривому Розі виготовляє міні-бункери

Сьогодні 14:10
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У Кривому Розі виготовляють міні-бункери.

Новости Днепра про Завод у Кривому Розі виготовляє міні-бункери

Про це пише інформагенція Associated Press.

Завод у Кривому Розі перекваліфікувався і зараз виготовляє міні-бункери для українських захисників. Цим займається частина працівників одного із підприємств “Метінвесту”. 

Конструкцію виготовляють за проєктом радянських часів. У залізному бункері може вміститися 6 людей. На кожне укриття шириною 2 метри та довжиною 6 метрів необхідно близько 2 тонн сталі. Усього на передову уже відправили 123 сховища.

Укриття здатне витримувати снаряди калібром до 152 міліметрів. Закопують його на 1,5 метра під землю.

Це для того, щоб вони могли відпочити, пересидіти атаки, – сказав Петро Жук, який керує командою з 40 осіб, яка займається будівництвом укриття.

За день працівники здатні зібрати одне укриття. 

Для зручності всередині розміщують шість ліжок, зроблених з дерева. В укритті є місце для переносної печі, сховище для зброї та два виходи, один із яких може вести до підземного тунелю, а інший відразу на поверхню.

Робітники, які виготовляють укриття кажуть, що сподівають своєю роботою трохи порадувати захисників, які вимушені сидіти під обстрілами. 

Новости Днепра про Завод у Кривому Розі виготовляє міні-бункери

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