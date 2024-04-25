Відірвані руки та ноги: у Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі на перехресті вул. Інженерна та просп. Богдана Хмельницького сталася жахлива аварія – там фура DAF на смерть переїхала жінку.
Про це журналісту dnepr.info повідомили у поліції.
За словами очевидців, у померлої відірвані руки та ноги.
На місці працюють слідчі з ДТП. Обставини події встановлюються.
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