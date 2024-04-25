На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети

Відомо, що 24 квітня близько 23:10 хлопець пішов з дому на вулиці Каштанів та наразі його місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся на голові побрите.
Був одягнений: чорні джинси, чорний жилет, світла кофта з капюшоном.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Назара, повідомте про це за номерами: 096 586 94 41, 096 873 98 04 або 102.
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