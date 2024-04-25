На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети

Поліцейські Кам'янського розшукують 17-річного Назара Діброва.

Відомо, що 24 квітня близько 23:10 хлопець пішов з дому на вулиці Каштанів та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся на голові побрите.

Був одягнений: чорні джинси, чорний жилет, світла кофта з капюшоном.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Назара, повідомте про це за номерами: 096 586 94 41, 096 873 98 04 або 102.

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