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На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети

Сьогодні 10:00
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Поліцейські Кам'янського розшукують 17-річного Назара Діброва.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети

Відомо, що 24 квітня близько 23:10 хлопець пішов з дому на вулиці Каштанів та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся на голові побрите.

Був одягнений: чорні джинси, чорний жилет, світла кофта з капюшоном.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Назара, повідомте про це за номерами: 096 586 94 41, 096 873 98 04 або 102.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикметиУкраїнська

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