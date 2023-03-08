В Україні пропонують дозволити одностатеві шлюби: подробиці

Якщо законопроєкт буде прийнято, то одностатеві пари зможуть закріпити свої стосунки на юридичному рівні.

До Верховної Ради подано законопроєкт про цивільні партнерства.

Про це повідомила авторка проєкту, нардепка від «Голосу» Інна Совсун.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то закріпити на юридичному рівні свої стосунки зможуть військові та цивільні одностатеві пари. Також дія законопроєкту у разі прийняття поширюватиметься і на різностатеві пари.

Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов’язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера / партнерки, – повідомила народна депутатка.

Совсун зазначила, що працювала над проєктом закону дев’ять місяців.

Наразі ж депутати мають підписати проєкт протягом п’яти днів, аби його почали розглядати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів.

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