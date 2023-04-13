«Зло всегда возвращается»: мэр Днепра прокомментировал слова экс-спикера полка «Днепр-1» о казни украинского воина

11 апреля в сети опубликовали видео, на котором российские военные казнили воина ВСУ, обезглавив его.

На это отреагировали и президент Зеленский, и глава СБУ Малюк, и украинцы, и все, кто поддерживают нашу страну.

Видео прокомментировала и Василиса Мазурчук, волонтер, бывшая пресс-офицер полка «Днепр-1» и добровольческого батальона «Донбасс».

Она осудила то, что пленный военнослужащий перед смертью не сказал «Слава Украине» и кричал на русском языке.

Умереть достойно со словами «Слава Украине», сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Чем визжать их языком — «ненада, больна». Умирая, всегда лучше сохранить достоинство, – заявила она.

Эти слова возмутили многих. Через несколько часов пост Мазурчук собрал сотни негативных комментариев и много дизлайков.

Сегодня на странице Василисы уже нет скандального поста, однако общественное возмущение не удалишь.

Слова женщины прокомментировал и мэр Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что знаком с Мазурчук с 2014 года.

У меня никогда не было с ней никаких общих дел, как не было и особых отношений. Просто «здрасьте/досвиданья». Поэтому, после того, как я стал депутатом Верховной Рады, а потом мэром, а она стала круглосуточно поливать меня грязью, я так и не понял, в чём причина её столь резко возникшей нелюбви ко мне. С каким-то просто животным остервенением, Василиса носилась по всем комментариям/соцсетям/форумам и выливала мне на головы ушаты дерьма. По любому поводу: от моих должностных обязанностей до моей внешности, — отметил Филатов.

По мнению мэра Днепра, слова этой женщины показали, что «война вынесла на поверхность не только Героев и Рыцарей, а ещё и кучу человеческого отребья, которое вдруг почему-то решило, что обладает монополией на патриотизм и может учить всех вокруг, как правильно Родину любить».

А по итогу черноротая нечисть, как платяные клопы, наливается ненавистью, ложью и вседозволенностью. Да и замученному войной обществу нравятся хайпожеры. Десятки тысяч оболваненных и озлобленных людей хлопают им в ладоши. Короче. Если вы сегодня искренне аплодируете условной Фарион, то потом, не расстраивайтесь, если со временем она вас удивит очередным человеконенавистничеством. Как милая девушка Василиса. Ведь зло всегда возвращается. Подумайте об этом, — подытожил Филатов.

Полностью пост читайте ниже:

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