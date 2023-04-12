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У мережі ширять відео з вояками РФ, які відрізали голову бійцеві ЗСУ: Лукашук прокоментував звірські дії

Сьогодні 10:23
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Російські військові стратили українського бійця та зафільмували страшні кадри на камеру.

Новости Днепра про У мережі ширять відео з вояками РФ, які відрізали голову бійцеві ЗСУ: Лукашук прокоментував звірські дії

У вівторок, 11 квітня, у мережі з’явилося відео зі стратою українського військового. Спочатку страшні кадри з’явилися в росЗМІ, а потім їх почали поширювати українські телеграм-канали.

На кадрах було видно російських військових, які відрізають голову українському бійцеві, а потім говорять про те, що збираються надіслати тіло його командирові. Саме відео ми публікувати не будемо і закликаємо не дивитися його. 

На це відреагував голова ОП Андрій Єрмак, який пообіцяв, що відплата буде.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж прокоментував цей випадок. Він згадав, що РФ зараз головує в Раді Безпеки ООН, а солдати цієї країни жорстоко вбивають українців.

Однією із головних наших задач є те, щоб інформацію про злочини, які вчиняє росія, донесли до всіх наших міжнародних партнерів. В тому числі до тих, хто закликає до фальшивого миру з росією, – зазначив він. 

Новости Днепра про У мережі ширять відео з вояками РФ, які відрізали голову бійцеві ЗСУ: Лукашук прокоментував звірські дії

Крім цього, журналісти CNN стверджують, що є ще одне жорстоке відео зі стратою українського військового. Повідомляється, що його зняли 8 квітня найманцями з ПВК “Вагнер”. Вагнерівські головорізи зафільмували солдатів, які підірвалися на міні та лежали поруч зі знищеною БТР.

Якщо у вас є твітер, то ви можете допомогти поширити інформацію про ці злочини ретвітнувши ТУТ та посилання на ЦЕЙ твіт.

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Новости Днепра про У мережі ширять відео з вояками РФ, які відрізали голову бійцеві ЗСУ: Лукашук прокоментував звірські діїУкраїнська

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