Колишня екс-речниця полку “Дніпро-1” написала, що страчений полонений Герой помер “неправильно”

У вівторок, 11 квітня 2023 року, дуже швидко розійшлося по всьому інтернету відео, де російські військові стратили воїна ЗСУ, обезголовивши його. На це відреагував і президент Зеленський, і голова СБУ Малюк та вся українська громадськість.
Не обійшлося без коментарів колишнього прес-офіцера полку “Дніпро-1” та добровольчого батальйону “Донбас” Василини Мазурчук. Проте, українці, найімовірніше, не очікували на те, що скаже ця персона. Вона засудила те, що полонений військовослужбовець перед смертю не сказав “Слава Україні” і кричав російською мовою.
“Померти гідно зі словами “Слава Україні”, зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Чим верещати їх мовою – “нєнада, больна”. Вмираючи, завжди краще зберегти гідність”, – заявила вона.
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