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  • Колишня екс-речниця полку “Дніпро-1” написала, що страчений полонений Герой помер “неправильно”

Колишня екс-речниця полку “Дніпро-1” написала, що страчений полонений Герой помер “неправильно”

Сьогодні 21:15
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Екс прес-офіцер кількох військових формувань Василиса Мазурчук пояснила, як мав вчинити воїн ЗСУ перед стратою.

Новости Днепра про Колишня екс-речниця полку

У вівторок, 11 квітня 2023 року, дуже швидко розійшлося по всьому інтернету відео, де російські військові стратили воїна ЗСУ, обезголовивши його. На це відреагував і президент Зеленський, і голова СБУ Малюк та вся українська громадськість.

Не обійшлося без коментарів колишнього прес-офіцера полку “Дніпро-1” та добровольчого батальйону “Донбас” Василини Мазурчук. Проте, українці, найімовірніше, не очікували на те, що скаже ця персона. Вона засудила те, що полонений військовослужбовець перед смертю не сказав “Слава Україні” і кричав російською мовою.

“Померти гідно зі словами “Слава Україні”, зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Чим верещати їх мовою – “нєнада, больна”. Вмираючи, завжди краще зберегти гідність”, – заявила вона.

Новости Днепра про Колишня екс-речниця полку

Новости Днепра про Колишня екс-речниця полку

 

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