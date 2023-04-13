“Зло завжди повертається”: мер Дніпра прокоментував слова екс-речниці полку “Дніпро-1” про страту українського воїна

11 квітня у мережі опублікували відео, на якому російські військові стратили воїна ЗСУ, обезголовивши його.

На це відреагували і президент Зеленський, і голова СБУ Малюк, і українці, і всі, хто підтримують нашу країну.

Відео прокоментувала і Васіліса Мазурчук, волонтерка, колишня прес-офіцерка полку “Дніпро-1” та добровольчого батальйону “Донбас”.

Вона засудила те, що полонений військовослужбовець перед смертю не сказав “Слава Україні” і кричав російською мовою.

Померти гідно зі словами “Слава Україні”, зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Чим верещати їх мовою – “нєнада, больна”. Вмираючи, завжди краще зберегти гідність, – заявила вона.

Ці слова обурили багатьох. За кілька годин пост Мазурчук зібрав сотні негативних коментарів та багато дизлайків.

Сьогодні на сторінці Васіліси вже немає скандального допису, проте суспільне обурення не видалиш.

Слова жінки прокоментував і мер Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, що знайомий з Мазурчук з 2014 року.

У мене ніколи не було з нею жодних спільних справ, як не було й особливих стосунків. Просто «добрий день/до побачення». Тому після того, як я став депутатом Верховної Ради, а потім мером, а вона стала цілодобово поливати мене брудом, я так і не зрозумів, у чому причина її нелюбові, що різко виникла до мене. З якоюсь просто тваринною розлюченістю Васіліса носилася по всіх коментарях/соцмережах/форумах і виливала мені на голови відра лайна. З будь-якого приводу: від моїх посадових обов’язків до моєї зовнішності, – зазначив Філатов.

На думку мера Дніпра, слова цієї жінки показали, що “війна винесла на поверхню не тільки Героїв і Лицарів, а ще й купу людського непотребу, яке раптом чомусь вирішило, що має монополію на патріотизм і може вчити всіх довкола, як правильно Батьківщину любити”.

А за підсумком чорнорота погань, як платтяні клопи, наливається ненавистю, брехнею та вседозволеністю. Та й замученому війною суспільству подобаються хайпожери. Десятки тисяч обдурених і озлоблених людей ляскають їм у долоні. Коротше. Якщо ви сьогодні щиро аплодуєте умовним Фаріон, то потім не засмучуйтесь, якщо згодом вона вас здивує черговим людиноненависництвом. Як мила дівчина Васіліса. Адже зло завжди повертається. Подумайте про це, – підсумував Філатов.

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