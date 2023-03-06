Жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности

Жители Днепропетровщины, которые из-за агрессии россии потеряли родного человека, могут получить 300 тысяч гривен.

В областном бюджете-2023 на такие выплаты предусмотрено 70 млн грн.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сегодня, 6 марта, начался прием заявок на материальную помощь. Чтобы ее оформить, следует обратиться в департамент социальной защиты населения Днепропетровской ОВА.

Обращайтесь:

по номеру +38(056)770-90-29;

через страницу в Фейсбуке;

по почте:[email protected]

Ни один житель области не останется один на один со своей бедой. Это твердая позиция. А враг ответит за каждую отобранную жизнь! И никогда не получит прощения! – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульные помогли дедушке, который не мог найти дорогу домой.

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