Жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности

В областном бюджете-2023 на такие выплаты предусмотрено 70 млн грн.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Сегодня, 6 марта, начался прием заявок на материальную помощь. Чтобы ее оформить, следует обратиться в департамент социальной защиты населения Днепропетровской ОВА.
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Ни один житель области не останется один на один со своей бедой. Это твердая позиция. А враг ответит за каждую отобранную жизнь! И никогда не получит прощения! – отметил Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульные помогли дедушке, который не мог найти дорогу домой.
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