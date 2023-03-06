Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

Мешканці Дніпропетровщини, які через ворожу агресію росії втратили рідну людину, можуть отримати 300 тисяч гривень.

В обласному бюджеті-2023 на такі виплати передбачили 70 млн грн.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сьогодні, 6 березня, розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу. Щоб її оформити, потрібно звернутись до департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА.

Звертайтеся:

за номером +38(056)770-90-29;

через сторінку в Фейсбук;

через пошту: [email protected] .

Жоден мешканець області не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Це непохитна позиція. А ворог відповість за кожне забране життя! Й ніколи не отримає пробачення! – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні допомогли дідусеві, який не міг знайти дорогу додому.

Читайте також:

Українська

Автор: