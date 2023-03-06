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  • Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

Сьогодні 14:09
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Мешканці Дніпропетровщини, які через ворожу агресію росії втратили рідну людину, можуть отримати 300 тисяч гривень.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

В обласному бюджеті-2023 на такі виплати передбачили 70 млн грн.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сьогодні, 6 березня, розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу. Щоб її оформити, потрібно звернутись до департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА.

Звертайтеся:

Жоден мешканець області не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Це непохитна позиція. А ворог відповість за кожне забране життя! Й ніколи не отримає пробачення! – зазначив Сергій Лисак.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні допомогли дідусеві, який не міг знайти дорогу додому.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиціУкраїнська

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