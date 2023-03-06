Мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці

В обласному бюджеті-2023 на такі виплати передбачили 70 млн грн.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Сьогодні, 6 березня, розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу. Щоб її оформити, потрібно звернутись до департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА.
Звертайтеся:
Жоден мешканець області не залишиться сам на сам зі своєю бідою. Це непохитна позиція. А ворог відповість за кожне забране життя! Й ніколи не отримає пробачення! – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні допомогли дідусеві, який не міг знайти дорогу додому.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні!
В одному із районів Дніпропетровщини хочуть впровадили трудову повинність для…
У понеділок, 6 березня, о 04:58 на лінію «101» повідомили…
Офіційна інформація!