В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)

В Днепре появилась юрта незламности.

«Юрта незламности» — проект, организованный казахской диаспорой в Украине. Первую юрту установили в Киеве, а затем подобные обустроили в Одессе, Львове, Харькове, а теперь она появится и в Днепре.

Конструкцию в сквере «Прибрежный» начали устанавливать еще вчера, об этом сообщает Dnepr.info. Находится она на месте, где обычно стоит новогодняя елка. По словам департамента парков и рекреации, откроют юрту 7 марта. Внутри поставят генератор и старлинк, чтобы все желающие могли зарядить гаджеты или воспользоваться Интернетом.

Это также культурное пространство, где желающие могут ознакомиться с богатой культурой Казахстана, посетить мастер-классы и различные мероприятия.

Торжественное открытие состоится 7 марта в 14.00. Организаторы обещают угостить посетителей казахским пловом, чаем и традиционными казахскими вкусностями — баурсаками.

В программе также танцевальные и хореографические выступления профессионального коллектива «Юность Днепра» будут звучать современные и традиционные украинские и казахские песни. В день открытия юрта будет работать с 14:00 до 20:00.

График работы в другие дни с 09:00 до 19:30