Важно: будут ли в Днепре в понедельник выключать свет

На понедельник, 6 марта, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.
Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет возрастать потребление электроэнергии.
Берегите себя и своих родных!
Выстоим и победим!
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