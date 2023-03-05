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Важно: будут ли в Днепре в понедельник выключать свет

Сегодня 21:00
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Официальная информация!

Новости Днепра про Важно: будут ли в Днепре в понедельник выключать свет

На понедельник, 6 марта, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет возрастать потребление электроэнергии.

Берегите себя и своих родных!

Выстоим и победим!

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