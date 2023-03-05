Светлая память: в бою за Украину погиб 29-летний шахтер с Днепропетровщины

1 марта во время боев с оккупантами в Луганской области в окрестностях населенного пункта Кременная погиб 29-летний шахтер из Днепропетровской области Максим Нос. Он служил стрелком пулеметного взвода Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Кривбассжелезрудком».
Максим родился в Кривом Роге. Учился в местном горном колледже. После учебы пошел работать на Криворожский железорудный комбинат. В 2015-2016 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. В начале марта 2022 года мобилизовался в ВСУ.
Без отца осталась маленькая дочь Варвара.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Вечная Память и Слава Герою!
Напомним, ранее мы писали, что под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады.
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