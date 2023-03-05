Важливо: чи будуть у Дніпрі у понеділок вимикати світло

Офіційна інформація!

На понеділок, 6 березня, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Бережіть себе та своїх рідних!

Вистоїмо та переможемо!

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