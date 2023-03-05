Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

Тогда разные Telegram-каналы писали, что в регионе работает ПВО.
Но, как позже сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, ПВО работала в соседней области.
Хочу успокоить жителей некоторых районов, слышавших сегодня громкие взрывы. В соседней области работали силы ПВО, – отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения.
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