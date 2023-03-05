Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

Сегодня во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 11:18 до 11:41, жители Днепропетровщины слышали взрывы.

Тогда разные Telegram-каналы писали, что в регионе работает ПВО.

Но, как позже сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, ПВО работала в соседней области.

Хочу успокоить жителей некоторых районов, слышавших сегодня громкие взрывы. В соседней области работали силы ПВО, – отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: