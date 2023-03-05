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  • «На Западном фронте без перемен», «Аватар», «Банши Инишерина»: какие фильмы в этом году претендуют на Оскар (трейлеры)

«На Западном фронте без перемен», «Аватар», «Банши Инишерина»: какие фильмы в этом году претендуют на Оскар (трейлеры)

Сегодня 19:08
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12 марта состоится церемония награждения самой престижной кинопремии – "Оскар".

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Поэтому мы решили рассказать вам о фильмах, претендующих на звание лучших.

На Западном фронте без перемен

В основе фильма — история немецкого солдата на Западном фронте во времена Первой мировой войны. Главный герой Пауль Боймер, оказавшись на фронте, был убежден, что идет защищать Родину. На примере этого солдата и его сослуживцев фильм демонстрирует, как миллионы людей стали жертвами пропаганды, а также то, как первоначальная эйфория войны превращается в игру на выживание в окопах.

Аватар: путь воды

Этот фильм уже назвали одним из самых дорогих в истории кинематографа, поскольку для его создания использовались особые технологии, помогающие максимально реалистично передать нахождение под водой, а именно под водой и разворачивались основные события. «Аватар: путь воды» демонстрирует зрителям подводный мир Пандоры. Главные герои снова вступают в схватку с «людьми с неба», заручившись поддержкой соседних племен.

Банши Инишерина

Комедийный фильм демонстрирует события, происходящие в Ирландии в 1923 году. Если коротко, то это история двух друзей, которые вступают в конфликт на отдаленном ирландском острове. Главные роли исполнили Брендан Глисон, Колин Фаррелл, Барри Киоган.

Элвис

Автобиографический фильм о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Главная роль досталась Остину Батлеру, который имеет поразительные сходства с Пресли. Кинолента раскрывает не только тернистый путь музыканта к достижению мировой славы, но и малоизвестные аспекты его жизни. Например, 20-летние любовные отношения с менеджером Томом Паркером.

Все везде и сразу

Главная героиня Эвелин обладает особым даром — она может управлять мультивселенной, добавляя себе разные навыки, используя в жизни разные «вариации себя». Например, одновременно она может быть талантливой актрисой, мастерским поваром или мастером боевых искусств. Также Эвелин имеет доступ к воспоминаниям, эмоциям и чувствам разной версии себя. Говорят, что такие навыки могут спасти мир.

Фабельманы

Американский фильм Стивена Спилберга. События разворачиваются в Нью-Джерси в начале 1950-х. Маленький Сэмми Фабельман впервые посетил кинотеатр. В фильме он увидел крушение поезда и был настолько впечатлен, что попытался дома воспроизвести этот фрагмент при помощи игрушечной железной дороги. Мама, увидев увлечение мальчика, вручила ему камеру и предложила снимать. Она и не подозревала, началом какого грандиозного пути это может стать.

Тар

Известная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой женщиной, руководящей Берлинским филармоническим оркестром. Ее репутация кажется идеальной, пока одна из ее подопечных не накладывает на себя руки.

Топ Ган: Мэверик

Во время очередного тренировочного полета лейтенант Пит Митчелл по прозвищу «Мэверик» не справляется с управлением, самолет разбивается. Погибает напарник и друг «Мэвэрика» Ник Брэдшоу. Спустя годы Пит Митчелл — высококлассный летчик, который учит молодых бойцов. Среди студентов он встречает Брэдли Брэдшоу — сына того самого Ника, который погиб в авиакатастрофе.

Треугольник печали

Пара модлей отправилась в путешествие на яхте. Среди пассажиров яхты — богатые и влиятельные мужчины, которые привыкли ни в чем себе не отказывать. Роскошное путешествие обернулось неожиданными трагическими событиями.

Женщины разговаривают

Художественный фильм, рассказывающий о группе женщин из религиозной общины, которые постоянно подвергаются насилию. Когда они решают об этом открыто рассказать, им никто не верит, говоря, что это все их «больные фантазии». В какой-то момент терпению жертв приходит конец. 

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появилось дерево из «Аватар» (ФОТО).

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