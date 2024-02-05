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  • Жители Днепра устроили самосуд над мужчиной, который ограбил девушку: комментарий полиции

Жители Днепра устроили самосуд над мужчиной, который ограбил девушку: комментарий полиции

Сегодня 09:41
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Злоумышленнику уже сообщили о подозрении!

Новости Днепра про Жители Днепра устроили самосуд над мужчиной, который ограбил девушку: комментарий полиции

Недавно в Днепре местные жители устроили самосуд над мужчиной, который ограбил девушку: злоумышленника привязали скотчем к столбу и вызвали на место правоохранителей.

Позже в полиции сообщили детали инцидента.

По данным полицейских, подозреваемый пришел в гости к знакомой. В ходе беседы между ними возникла ссора, в ходе которой 33-летний мужчина завладел мобильным телефоном, планшетом и деньгами 29-летней потерпевшей. Грабитель сбежал, но его остановили неподалеку от места преступления.

Новости Днепра про Жители Днепра устроили самосуд над мужчиной, который ограбил девушку: комментарий полиции

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчину приговорили к 5 годам за кражу колбасы, виски и хлеба.

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