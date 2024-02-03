На Днепропетровщине мужчину приговорили к 5 годам за кражу колбасы, виски и хлеба

В городе Каменское Днепропетровской области мужчину приговорили к 5 годам за кражу продуктов и алкоголя из "АТБ".

Соответствующий приговор вынес Баглийский районный суд.

Мужчина положил в корзину банку консервов, две бутылки виски, фарш, колбасу и кока-колу, на общую сумму 1 368,51 грн.

Затем он пытался пронести товар мимо кассы, но был остановлен работниками магазина.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что сейчас не работает и живет с матерью.

Суд признал мужчину признавшим подсудимого виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК (незаконченное покушение на тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения).

Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: