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  • На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежі

На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежі

Сьогодні 18:06
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Сьогодні близько 14 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Миролюбівка Криворізького району. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці вогнеборцям довелося зіткнутися із пожежею в одноповерховому житловому будинку.

В ході гасіння рятувальники виявили обгоріле тіло людини. Його особисті дані будуть встановлювати експерти.

Пожежу локалізували за 40 хвилин. До рятувальних робіт були залучені 8 працівників ДСНС.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Кривому Розі відновили постачання електроенергії у більшості домівок.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежіРусский

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