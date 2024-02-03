На Дніпропетровщині рятувальники виявили обгоріле тіло людини під час ліквідації пожежі

Сьогодні близько 14 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Миролюбівка Криворізького району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці вогнеборцям довелося зіткнутися із пожежею в одноповерховому житловому будинку.

В ході гасіння рятувальники виявили обгоріле тіло людини. Його особисті дані будуть встановлювати експерти.

Пожежу локалізували за 40 хвилин. До рятувальних робіт були залучені 8 працівників ДСНС.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Кривому Розі відновили постачання електроенергії у більшості домівок.

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