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У Дніпрі попрощались із загиблим Героєм з Луганщини Сергієм Владикіним

Сьогодні 15:01
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Вчора, 2 лютого, у Дніпрі на Алеї Слави попрощалися з загиблим Захисником України Сергієм Владикіним.

Новости Днепра про У Дніпрі попрощались із загиблим Героєм з Луганщини Сергієм Владикіним

Про це повідомили на Facebook-сторінці 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Головний сержант, інспектор прикордонної служби загинув 4 березня 2022 року під час бою з окупантами у селищі Новокраснянка на Луганщині, – сказано у повідомленні.

Тіло чоловіка довгий час було на окупованій території й лише після обміну тіл та проведення експертизи його перепоховали.

Герой народився у Лисичанську, проходив службу у Луганському прикордонному загоні.

Одна з вулиць рідного міста загиблого Героя була перейменована на його честь. 

В чоловіка залишилися батьки, молодший брат, дружина та син.

Редакція висловлює щирі співчуття сім’ї, близьким та побратимам Героя.

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