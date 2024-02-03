У Кривому Розі відновили постачання світла у більшості домівок

У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Нічна атака дронів спричинила віялові відключення у місті, залишаються відключеними 2500 абонентів.

Запустили й понад два десятки котелень. Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла – понад 1300 будинків. Відновили електропостачання лікарень і транспорту, – заявив очільник ОВА.

Комунальники роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Графіки відключень накшталт минулорічних діятимуть доки мережу стабілізують.

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