У Кривому Розі ввели графіки відключення світла, – Вілкул

У місті Кривий Ріг ввели графіки аварійних відключень світла.

Про це сьогодні повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Введення графіку пов’язано з атакою безпілотників по критичній інфраструктурі міста.

Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори, – сказано у повідомленні очільника ради оборони.

Прогнозуються віялові перебої з електроенергією та зв’язком.

У місті створено 213 пунктів незламності, де є тепло, електрика та все необхідне.

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