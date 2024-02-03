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У Кривому Розі жінка позичила у знайомої телефон та продала його

Сьогодні 12:48
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У Кривому Розі поліція викрила шахрайку.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка позичила у знайомої телефон та продала його

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент трапився 6 січня у Покровському районі міста.

Зловмисниця попросила мобільний телефон у 36-річної знайомої для тимчасового користування, проте згодом продала гаджет та розпорядилась коштами на власний розсуд, – сказано у повідомленні поліції.

Поліція викрила 41-річну шахрайку та встановила її особу. 

Зараз вирішується питання стосовно повідомлення жінці про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

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