У Кривому Розі жінка позичила у знайомої телефон та продала його

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Інцидент трапився 6 січня у Покровському районі міста.
Зловмисниця попросила мобільний телефон у 36-річної знайомої для тимчасового користування, проте згодом продала гаджет та розпорядилась коштами на власний розсуд, – сказано у повідомленні поліції.
Поліція викрила 41-річну шахрайку та встановила її особу.
Зараз вирішується питання стосовно повідомлення жінці про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство).
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