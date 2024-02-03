В Кривом Роге возобновили поставки света в большинстве домов

В Кривом Роге заживили уже большинство домов, оставшихся без света после ночной атаки.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночная атака дронов повлекла за собой веерные отключения в городе, остаются отключенными 2500 абонентов.

Запустили и более двух десятков котельных. Еще у нескольких над этим работают сейчас. Без тепла – более 1300 домов. Возобновили электроснабжение больниц и транспорта, – заявил глава ОВА.

Коммунальщики делают все возможное, чтобы устранить последствия вражеской атаки.

Графики отключений типа прошлогодних будут действовать пока сеть стабилизируют.

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